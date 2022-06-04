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СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
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СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани
СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани
Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:24
2022-06-04T11:24
происшествия
темрюкский район
темрюк
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой. По данным регионального СК, водитель допустил столкновение с деревом, съехав в кювет. На момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров, 4 из них погибли, остальные до сих пор транспортируются больницу."По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (статья 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход расследования находится на контроле в следственном управлении СК РФ по краю.
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, темрюк, следственный комитет россии (ск рф)
11:24 04.06.2022
 
СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани

СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани, где погибли четыре человека

© Фото : СУСК России по Краснодарскому краюДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краю
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой. По данным регионального СК, водитель допустил столкновение с деревом, съехав в кювет. На момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров, 4 из них погибли, остальные до сих пор транспортируются больницу.
"По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (статья 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ход расследования находится на контроле в следственном управлении СК РФ по краю.
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ПроисшествияТемрюкский районТемрюкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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