https://ria.ru/20220604/dtp-1793101563.html

СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани

СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022

СК возбудил уголовные дела после ДТП с автобусом на Кубани

Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:24

2022-06-04T11:24

2022-06-04T11:24

происшествия

темрюкский район

темрюк

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.В субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой. По данным регионального СК, водитель допустил столкновение с деревом, съехав в кювет. На момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров, 4 из них погибли, остальные до сих пор транспортируются больницу."По данному факту следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (статья 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.Уточняется, что ход расследования находится на контроле в следственном управлении СК РФ по краю.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

темрюкский район

темрюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, темрюкский район, темрюк, следственный комитет россии (ск рф)