22:50 04.06.2022 (обновлено: 23:07 04.06.2022)
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ при обстреле повредили две школы и ясли
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района зафиксированы разрушения: - бул. Школьный, 5, МБОУ "Многопрофильный лицей №5 имени Н.П. Бойко города Донецка"; - ул. Зелёная, 1, МБОУ "Школа № 22 города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 166, МБОУ "Классическая гуманитарная гимназия города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 155А, МБДОУ "Ясли-сад комбинированного типа №13 города Донецка"; - бул. Школьный, 15, МБОУ "Школа "Логос" города Донецка. Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Вскоре он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление яслей-сада.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".