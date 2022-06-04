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Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220604/donetsk-1793204060.html
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:50
2022-06-04T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ссср
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района зафиксированы разрушения: - бул. Школьный, 5, МБОУ "Многопрофильный лицей №5 имени Н.П. Бойко города Донецка"; - ул. Зелёная, 1, МБОУ "Школа № 22 города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 166, МБОУ "Классическая гуманитарная гимназия города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 155А, МБДОУ "Ясли-сад комбинированного типа №13 города Донецка"; - бул. Школьный, 15, МБОУ "Школа "Логос" города Донецка. Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Вскоре он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление яслей-сада.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".
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в мире, донецк (днр), ссср, донецкая народная республика
22:50 04.06.2022 (обновлено: 23:07 04.06.2022)
 
Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ при обстреле повредили две школы и ясли

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Две школы, лицей, гимназия и ясли-сад повреждены при обстреле Ворошиловского района Донецка, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района зафиксированы разрушения: - бул. Школьный, 5, МБОУ "Многопрофильный лицей №5 имени Н.П. Бойко города Донецка"; - ул. Зелёная, 1, МБОУ "Школа № 22 города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 166, МБОУ "Классическая гуманитарная гимназия города Донецка"; - ул. 50-летия СССР, 155А, МБДОУ "Ясли-сад комбинированного типа №13 города Донецка"; - бул. Школьный, 15, МБОУ "Школа "Логос" города Донецка. Разрушения пока не определены из-за опасности обстрела", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Вскоре он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление яслей-сада.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СССРДонецкая Народная Республика
 
 
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