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Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donetsk-1793158192.html
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:38
2022-06-04T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
16:38 04.06.2022 (обновлено: 20:12 04.06.2022)
 
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Штаб обороны ДНР: в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики снова нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, по ул. Углегорской ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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