16:38 04.06.2022 (обновлено: 20:12 04.06.2022)
Мирный житель ранен во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР: в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранен мирный житель
Последствия обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики снова нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка, по ул. Углегорской ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.