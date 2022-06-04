https://ria.ru/20220604/donbass-1793107237.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"

Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:07

2022-06-04T12:07

2022-06-04T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:25:3267:1863_1920x0_80_0_0_18f1380c9ad5fee1767adfc4415a6b21.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", 40 ракет из БМ-21 "Град", 28 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм. В 09.20 украинские войска нанесли удар с применением РСЗО "Ураган", выпустив четыре ракеты, а также 11 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика