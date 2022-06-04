Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793107237.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"
Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:07
2022-06-04T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:25:3267:1863_1920x0_80_0_0_18f1380c9ad5fee1767adfc4415a6b21.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", 40 ракет из БМ-21 "Град", 28 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм. В 09.20 украинские войска нанесли удар с применением РСЗО "Ураган", выпустив четыре ракеты, а также 11 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_878d14f581e8a500e34621d2407ecb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
12:07 04.06.2022 (обновлено: 12:09 04.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Ураганов" и "Градов"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Ураган"
Реактивная система залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Реактивная система залпового огня "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", 40 ракет из БМ-21 "Град", 28 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм. В 09.20 украинские войска нанесли удар с применением РСЗО "Ураган", выпустив четыре ракеты, а также 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала