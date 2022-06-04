12:07 04.06.2022 (обновлено: 12:09 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Ураганов" и "Градов"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Ураганов" и "Градов"
Реактивная система залпового огня "Ураган". Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Ураган", 40 ракет из РСЗО "Град" и 28 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", 40 ракет из БМ-21 "Град", 28 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм. В 09.20 украинские войска нанесли удар с применением РСЗО "Ураган", выпустив четыре ракеты, а также 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.