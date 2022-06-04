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СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html
СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса
СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса - РИА Новости, 04.06.2022
СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса
Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:14
2022-06-04T11:14
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.В СК пояснили, что дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады украинских войск Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады украинских войск Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, Александра Уралёва, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск Дмитрия Довбия, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, 95 отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Вячеслава Вессера, Александра Зуева, Игоря Скибюка, Павла Туровчика, Сергея Нестеренко.По данным СК, с 1 по 2 июня в течение суток они провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и населенных пунктах Минеральное, Новомайорское ДНР, а также в Первомайске и Северодонецке ЛНР.В результате обстрелов Донецка, Макеевки и Горловки, а также населенных пунктов Минеральное и Новомайорское погибли двое мирных жителей, 17 мирных жителей получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийских обстрелов Первомайска и Северодонецка ЛНР была ранена мирная жительница, повреждены три газопровода. В больницу Старобельска за помощью обратились трое мирных жителей, получившие ранения в мае в Нырково и Северодонецке."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, донбасс, вооруженные силы украины
11:14 04.06.2022
 
СК завел новые дела на украинских силовиков за обстрелы Донбасса

СК завел два новых уголовных дела на украинских силовиков за преступления в Донбассе

© AFP 2022 / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
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В СК пояснили, что дело возбуждено в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады украинских войск Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады украинских войск Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, Александра Уралёва, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск Дмитрия Довбия, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко, 95 отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Вячеслава Вессера, Александра Зуева, Игоря Скибюка, Павла Туровчика, Сергея Нестеренко.
По данным СК, с 1 по 2 июня в течение суток они провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и населенных пунктах Минеральное, Новомайорское ДНР, а также в Первомайске и Северодонецке ЛНР.
В результате обстрелов Донецка, Макеевки и Горловки, а также населенных пунктов Минеральное и Новомайорское погибли двое мирных жителей, 17 мирных жителей получили ранения, повреждены 31 дом и объект гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийских обстрелов Первомайска и Северодонецка ЛНР была ранена мирная жительница, повреждены три газопровода. В больницу Старобельска за помощью обратились трое мирных жителей, получившие ранения в мае в Нырково и Северодонецке.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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