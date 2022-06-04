https://ria.ru/20220604/donbass-1793089395.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Урагана" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Урагана"
Украинские войска в 9.20 выпустили 4 ракеты из БМ-27 "Ураган" по Петровскому району Донецка, а также 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:48
2022-06-04T09:48
2022-06-04T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 выпустили 4 ракеты из БМ-27 "Ураган" по Петровскому району Донецка, а также 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… 09.20 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 ракеты из БМ-27 "Ураган", 11 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
09:48 04.06.2022 (обновлено: 09:51 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из "Урагана"
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка ракетами из "Урагана"