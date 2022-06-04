03:04 04.06.2022 (обновлено: 03:20 04.06.2022)
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе
Стратег минобороны Австрии Райснер: Россия побеждает в Донбассе за счет трех тактик
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
Во-первых, российские вооруженные силы умело сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. Офицер отметил, что такая тактика приводит к частым прорывам позиций ВСУ на фронте, которые заканчиваются крупными наступлениями ВС России и разгромом украинских сил.
"Есть сведения, что украинские солдаты в Донбассе испытывают огромный стресс и усталость от войны. Они жалуются на нехватку вооружения", — добавил Райснер.
По его мнению, другой секрет успеха российских военных — чрезвычайно эффективное использование комплексов "Искандер".
"Они (ракеты. — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные", — объяснил собеседник газеты.
Райснер добавил, что масштаб и эффективность использования комплексов "Искандер" вызвал повышенный интерес у стратегов НАТО.
Кроме того, Вооруженные силы России используют свое господство в воздухе.
"При этом тактика такова: русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно", — рассказал полковник.
Офицер объяснил, что такой порядок действий при атаке позволяет ВКС избегать потерь в своих рядах, успешно выполняя боевые задачи.
Сочетание всех трех тактических схем позволяет Москве одерживать победы на поле боя.
"Благодаря этой тактике России сейчас выигрывает битву в Донбассе", — предположил Райснер.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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