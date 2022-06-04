Рейтинг@Mail.ru
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793071871.html
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе - РИА Новости, 04.06.2022
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе
Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:04
2022-06-04T03:20
специальная военная операция на украине
маркус райснер
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792802738_0:10:1921:1090_1920x0_80_0_0_bf3ddebef2315d364b623ebb11147c79.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.Во-первых, российские вооруженные силы умело сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. Офицер отметил, что такая тактика приводит к частым прорывам позиций ВСУ на фронте, которые заканчиваются крупными наступлениями ВС России и разгромом украинских сил.По его мнению, другой секрет успеха российских военных — чрезвычайно эффективное использование комплексов "Искандер"."Они (ракеты. — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные", — объяснил собеседник газеты.Райснер добавил, что масштаб и эффективность использования комплексов "Искандер" вызвал повышенный интерес у стратегов НАТО.Кроме того, Вооруженные силы России используют свое господство в воздухе.Офицер объяснил, что такой порядок действий при атаке позволяет ВКС избегать потерь в своих рядах, успешно выполняя боевые задачи.Сочетание всех трех тактических схем позволяет Москве одерживать победы на поле боя.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220604/pozitsiya-1793070796.html
https://ria.ru/20220604/nato-1793069995.html
https://ria.ru/20220603/naemnik-1792805715.html
россия
украина
донбасс
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792802738_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_d3d61ea423b6ab4571b59afb79811928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маркус райснер, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, австрия
03:04 04.06.2022 (обновлено: 03:20 04.06.2022)
 
В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе

Стратег минобороны Австрии Райснер: Россия побеждает в Донбассе за счет трех тактик

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Расчет 152-мм самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
Во-первых, российские вооруженные силы умело сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. Офицер отметил, что такая тактика приводит к частым прорывам позиций ВСУ на фронте, которые заканчиваются крупными наступлениями ВС России и разгромом украинских сил.
"Есть сведения, что украинские солдаты в Донбассе испытывают огромный стресс и усталость от войны. Они жалуются на нехватку вооружения", — добавил Райснер.
По его мнению, другой секрет успеха российских военных — чрезвычайно эффективное использование комплексов "Искандер".
Американские гаубицы перед отправкой на Украину - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
02:35Специальная военная операция на Украине
В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине
"Они (ракеты. — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные", — объяснил собеседник газеты.
Райснер добавил, что масштаб и эффективность использования комплексов "Искандер" вызвал повышенный интерес у стратегов НАТО.
Кроме того, Вооруженные силы России используют свое господство в воздухе.
"При этом тактика такова: русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно", — рассказал полковник.
Офицер объяснил, что такой порядок действий при атаке позволяет ВКС избегать потерь в своих рядах, успешно выполняя боевые задачи.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
02:08
В Италии заявили, что США и НАТО решили бросить Украину
Сочетание всех трех тактических схем позволяет Москве одерживать победы на поле боя.

"Благодаря этой тактике России сейчас выигрывает битву в Донбассе", — предположил Райснер.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 10:28Специальная военная операция на Украине
СМИ: под Харьковом убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеМаркус РайснерРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала