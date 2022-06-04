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В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе

В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе - РИА Новости, 04.06.2022

В минобороны Австрии назвали три тактики России в Донбассе

Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:04

2022-06-04T03:04

2022-06-04T03:20

специальная военная операция на украине

маркус райснер

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Успех России в спецоперации в Донбассе обеспечен тремя грамотно выстроенными тактическими схемами, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.Во-первых, российские вооруженные силы умело сочетают массированные артиллерийские удары ночью и наступательные действия пехоты и бронетехники днем. Офицер отметил, что такая тактика приводит к частым прорывам позиций ВСУ на фронте, которые заканчиваются крупными наступлениями ВС России и разгромом украинских сил.По его мнению, другой секрет успеха российских военных — чрезвычайно эффективное использование комплексов "Искандер"."Они (ракеты. — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные", — объяснил собеседник газеты.Райснер добавил, что масштаб и эффективность использования комплексов "Искандер" вызвал повышенный интерес у стратегов НАТО.Кроме того, Вооруженные силы России используют свое господство в воздухе.Офицер объяснил, что такой порядок действий при атаке позволяет ВКС избегать потерь в своих рядах, успешно выполняя боевые задачи.Сочетание всех трех тактических схем позволяет Москве одерживать победы на поле боя.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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