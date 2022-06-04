https://ria.ru/20220604/dnr-1793207688.html

Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13

Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 04.06.2022

Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13

Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:41

2022-06-04T23:41

2022-06-04T23:41

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным по состоянию на 23.10 04.06.2022 в результате обстрела Ворошиловского района г. Донецка пострадало 13 человек, из которых 1 ребёнок: - 3 пострадавшим оказана помощь на месте; - 9 пациентов средней тяжести госпитализированы в учреждения г.Донецка в соответствии с характером травм, из которых 1 ребёнок, оказание помощи которому осуществляется в РТЦ МЗ ДНР; - 1 пациент в тяжёлом состоянии госпитализирован в ДоКТМО МЗ ДНР", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что на местах происшествий работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град". Сообщалось о 10 пострадавших.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия