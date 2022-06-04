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Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220604/dnr-1793207688.html
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 04.06.2022
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:41
2022-06-04T23:41
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным по состоянию на 23.10 04.06.2022 в результате обстрела Ворошиловского района г. Донецка пострадало 13 человек, из которых 1 ребёнок: -&nbsp; 3 пострадавшим оказана помощь на месте; - 9 пациентов средней тяжести госпитализированы в учреждения г.Донецка в соответствии с характером травм, из которых 1 ребёнок, оказание помощи которому осуществляется в РТЦ МЗ ДНР; - 1 пациент в тяжёлом состоянии госпитализирован в ДоКТМО МЗ ДНР", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что на местах происшествий работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град". Сообщалось о 10 пострадавших.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
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здоровье - общество, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия
23:41 04.06.2022
 
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13

Минздрав ДНР: при обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали 13 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики.
"По уточнённым данным по состоянию на 23.10 04.06.2022 в результате обстрела Ворошиловского района г. Донецка пострадало 13 человек, из которых 1 ребёнок: -  3 пострадавшим оказана помощь на месте; - 9 пациентов средней тяжести госпитализированы в учреждения г.Донецка в соответствии с характером травм, из которых 1 ребёнок, оказание помощи которому осуществляется в РТЦ МЗ ДНР; - 1 пациент в тяжёлом состоянии госпитализирован в ДоКТМО МЗ ДНР", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что на местах происшествий работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град". Сообщалось о 10 пострадавших.
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