https://ria.ru/20220604/dnr-1793207688.html
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 - РИА Новости, 04.06.2022
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13
Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:41
2022-06-04T23:41
2022-06-04T23:41
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13 человек, в их числе один ребенок, сообщает минздрав Донецкой Народной Республики."По уточнённым данным по состоянию на 23.10 04.06.2022 в результате обстрела Ворошиловского района г. Донецка пострадало 13 человек, из которых 1 ребёнок: - 3 пострадавшим оказана помощь на месте; - 9 пациентов средней тяжести госпитализированы в учреждения г.Донецка в соответствии с характером травм, из которых 1 ребёнок, оказание помощи которому осуществляется в РТЦ МЗ ДНР; - 1 пациент в тяжёлом состоянии госпитализирован в ДоКТМО МЗ ДНР", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что на местах происшествий работают 11 бригад службы скорой медицинской помощи.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град". Сообщалось о 10 пострадавших.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия
Число раненых при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до 13
Минздрав ДНР: при обстреле Ворошиловского района Донецка пострадали 13 человек