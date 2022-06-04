https://ria.ru/20220604/dnr-1793207104.html

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 04.06.2022

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:36

2022-06-04T23:36

2022-06-04T23:54

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В течении 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о 5 погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов населенных пунктов Республики: г. Донецк: Ворошиловский р-н: - ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в т.ч. ребенок. Петровский р-н: - погибли: мужчина 1955 г.р., женщины 1944 и 1952 г.р. - ранены: мужчины 1960 и 1973 г.р. Куйбышевский р-н: - ранены: мужчина 1984 г.р. и женщина 1931 г.р. Ясиноватский р-н: - погибли: мужчина 1952 г.р. и женщина 1954 г.р. н.п. Горловка: - ранения различной степени тяжести получили: мужчины 1960 и 1971 г.р., женщины 1957, 1968, 1971 и 1972 г.р.", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

россия

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, сцкк, россия