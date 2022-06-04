Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/dnr-1793202481.html
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T22:21
2022-06-04T22:21
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщило, что, по предварительным данным, есть пострадавшие при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками."По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке ранения получили 2 мирных жителя", - говорится в заявлении, опубликованном в заявлении в Telegram-канале штаба обороны.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк
22:21 04.06.2022
 
Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб ДНР: два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщило, что, по предварительным данным, есть пострадавшие при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 08:00
Запад не оставил России выхода
"По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке ранения получили 2 мирных жителя", - говорится в заявлении, опубликованном в заявлении в Telegram-канале штаба обороны.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
 
В миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала