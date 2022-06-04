https://ria.ru/20220604/dnr-1793202481.html

Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022

Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T22:21

2022-06-04T22:21

2022-06-04T22:21

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также сообщило, что, по предварительным данным, есть пострадавшие при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками."По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецке ранения получили 2 мирных жителя", - говорится в заявлении, опубликованном в заявлении в Telegram-канале штаба обороны.Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк