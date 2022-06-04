Украинские военные выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.15 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве Доцекой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.15 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.