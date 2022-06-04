Украинские войска выпустили шесть мин крупного калибра по Старомихайловке
Представительстве ДНР: ВСУ выпустили шесть мин крупного калибра по Старомихайловке
Фрагмент осколочно-фугасной мины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по Старомихайловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.