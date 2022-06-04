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В Запорожской области нейтрализовали группу украинских диверсантов

В Запорожской области нейтрализовали группу украинских диверсантов - РИА Новости, 04.06.2022

В Запорожской области нейтрализовали группу украинских диверсантов

В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T00:49

2022-06-04T00:49

2022-06-04T00:57

специальная военная операция на украине

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запорожская область

херсонская область

украина

владимир рогов

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании."Сейчас ведутся следственные действия", — подчеркнул Рогов.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

запорожская область

херсонская область

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симферополь

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