00:49 04.06.2022 (обновлено: 00:57 04.06.2022)
В Запорожской области нейтрализовали группу украинских диверсантов
Администрация Запорожской области: в регионе нейтрализовали группу украинских диверсантов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам", — сказал Рогов.
По его словам, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании.
"Сейчас ведутся следственные действия", — подчеркнул Рогов.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".