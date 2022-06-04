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Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе - РИА Новости, 04.06.2022
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Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе
Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе - РИА Новости, 04.06.2022
Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:13
2022-06-04T14:29
в мире
россия
германия
европа
евросоюз
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила о блокировке в Европе СМИ России и добавила, что ждет комментарии от германской стороны о свободе слова.Захарова в своем Telegram-канале привела цитату посольства Германии в Москве, которое накануне сообщило, что утверждение о дискриминации российских журналистов в ФРГ неверно. По данным диппредставительства, "в действительности все обстоит с точностью до наоборот" и в настоящий момент в Германии работает большое количество российских журналистов, "причем без каких-либо ограничений"."И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает следующую надпись: "Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании". Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканал "Россия". Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о "с точностью наоборот", — написала представитель МИД.
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в мире, россия, германия, европа, евросоюз, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:13 04.06.2022 (обновлено: 14:29 04.06.2022)
 
Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе

Захарова напомнила посольству ФРГ о блокировке российских СМИ в Европе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила о блокировке в Европе СМИ России и добавила, что ждет комментарии от германской стороны о свободе слова.
Захарова в своем Telegram-канале привела цитату посольства Германии в Москве, которое накануне сообщило, что утверждение о дискриминации российских журналистов в ФРГ неверно. По данным диппредставительства, "в действительности все обстоит с точностью до наоборот" и в настоящий момент в Германии работает большое количество российских журналистов, "причем без каких-либо ограничений".
"И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает следующую надпись: "Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании". Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканал "Россия". Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о "с точностью наоборот", — написала представитель МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреРоссияГерманияЕвропаЕвросоюзМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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