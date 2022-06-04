12:13 04.06.2022 (обновлено: 14:29 04.06.2022)
Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе
Захарова напомнила посольству ФРГ о блокировке российских СМИ в Европе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила о блокировке в Европе СМИ России и добавила, что ждет комментарии от германской стороны о свободе слова.
Захарова в своем Telegram-канале привела цитату посольства Германии в Москве, которое накануне сообщило, что утверждение о дискриминации российских журналистов в ФРГ неверно. По данным диппредставительства, "в действительности все обстоит с точностью до наоборот" и в настоящий момент в Германии работает большое количество российских журналистов, "причем без каких-либо ограничений".
"И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает следующую надпись: "Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании". Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканал "Россия". Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о "с точностью наоборот", — написала представитель МИД.