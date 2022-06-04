https://ria.ru/20220604/blokirovka-1793107609.html

Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе

Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе - РИА Новости, 04.06.2022

Захарова напомнила Германии о блокировке российских СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:13

2022-06-04T12:13

2022-06-04T14:29

в мире

россия

германия

европа

евросоюз

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление посольства ФРГ о работе "без ограничений" российских журналистов в стране, напомнила о блокировке в Европе СМИ России и добавила, что ждет комментарии от германской стороны о свободе слова.Захарова в своем Telegram-канале привела цитату посольства Германии в Москве, которое накануне сообщило, что утверждение о дискриминации российских журналистов в ФРГ неверно. По данным диппредставительства, "в действительности все обстоит с точностью до наоборот" и в настоящий момент в Германии работает большое количество российских журналистов, "причем без каких-либо ограничений"."И вчера же один немец прислал мне фотографию своего телевизора, который выдает следующую надпись: "Этот канал временно недоступен. Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее. Причина неполадки не в вашем оборудовании". Причина неполадок — блокировка в Европе российских СМИ. Этот человек хотел посмотреть телеканал "Россия". Очень жду комментарий посольства ФРГ в Москве на тему свободы слова и что-нибудь о "с точностью наоборот", — написала представитель МИД.

https://ria.ru/20220603/germaniya-1792911725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, европа, евросоюз, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова