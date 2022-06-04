https://ria.ru/20220604/biblioteki-1790442678.html
В библиотеках Москвы отметят День русского языка
В библиотеках Москвы отметят День русского языка - РИА Новости, 04.06.2022
В библиотеках Москвы отметят День русского языка
Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития". РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T06:22
2022-06-04T06:22
2022-06-04T06:22
культура
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москва
александр пушкин
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития".Например, 4 июня в 19.00 в библиотеке №1 имени Грибоедова состоится музыкальный вечер "Строкою Пушкина воспеты" с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов Дарьи Вуйчик, Гульмиры Айкур и Веры Хаменок. Шестого июня в 19.00 в библиотеке №3 имени Добролюбова покажут театрализованное представление "Пушкин. Александр. Сашенька" — новое шоу театра "Свободная студия", посвященное творчеству поэта.График работы московских библиотек на время празднований не изменится.Международный День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, москва, александр пушкин, книги, день русского языка
В библиотеках Москвы отметят День русского языка
Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы 4 —7 июня в честь Дня русского языка
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития".
"Это экскурсии, тематические программы, викторины, выставки, литературные чтения, дискуссии, спектакли", — говорится в пресс-релизе.
Например, 4 июня в 19.00 в библиотеке №1 имени Грибоедова состоится музыкальный вечер "Строкою Пушкина воспеты" с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов Дарьи Вуйчик, Гульмиры Айкур и Веры Хаменок.
Шестого июня в 19.00 в библиотеке №3 имени Добролюбова покажут театрализованное представление "Пушкин. Александр. Сашенька" — новое шоу театра "Свободная студия", посвященное творчеству поэта.
График работы московских библиотек на время празднований не изменится.
Международный День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.