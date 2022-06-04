https://ria.ru/20220604/biblioteki-1790442678.html

В библиотеках Москвы отметят День русского языка

В библиотеках Москвы отметят День русского языка - РИА Новости, 04.06.2022

В библиотеках Москвы отметят День русского языка

Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития". РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T06:22

2022-06-04T06:22

2022-06-04T06:22

культура

новости культуры

москва

александр пушкин

книги

день русского языка

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития".Например, 4 июня в 19.00 в библиотеке №1 имени Грибоедова состоится музыкальный вечер "Строкою Пушкина воспеты" с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов Дарьи Вуйчик, Гульмиры Айкур и Веры Хаменок. Шестого июня в 19.00 в библиотеке №3 имени Добролюбова покажут театрализованное представление "Пушкин. Александр. Сашенька" — новое шоу театра "Свободная студия", посвященное творчеству поэта.График работы московских библиотек на время празднований не изменится.Международный День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

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москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, александр пушкин, книги, день русского языка