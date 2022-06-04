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В библиотеках Москвы отметят День русского языка - РИА Новости, 04.06.2022
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Культура
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В библиотеках Москвы отметят День русского языка
В библиотеках Москвы отметят День русского языка - РИА Новости, 04.06.2022
В библиотеках Москвы отметят День русского языка
Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития". РИА Новости, 04.06.2022
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культура
новости культуры
москва
александр пушкин
книги
день русского языка
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития".Например, 4 июня в 19.00 в библиотеке №1 имени Грибоедова состоится музыкальный вечер "Строкою Пушкина воспеты" с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов Дарьи Вуйчик, Гульмиры Айкур и Веры Хаменок. Шестого июня в 19.00 в библиотеке №3 имени Добролюбова покажут театрализованное представление "Пушкин. Александр. Сашенька" — новое шоу театра "Свободная студия", посвященное творчеству поэта.График работы московских библиотек на время празднований не изменится.Международный День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.
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новости культуры, москва, александр пушкин, книги, день русского языка
06:22 04.06.2022
 
В библиотеках Москвы отметят День русского языка

Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы 4 —7 июня в честь Дня русского языка

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Fotolia / falcn
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Более 25 мероприятий пройдут в библиотеках Москвы с 4 по 7 июня в честь Дня русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосразвития".

"Это экскурсии, тематические программы, викторины, выставки, литературные чтения, дискуссии, спектакли", — говорится в пресс-релизе.

Например, 4 июня в 19.00 в библиотеке №1 имени Грибоедова состоится музыкальный вечер "Строкою Пушкина воспеты" с участием лауреатов международных музыкальных конкурсов Дарьи Вуйчик, Гульмиры Айкур и Веры Хаменок.
Шестого июня в 19.00 в библиотеке №3 имени Добролюбова покажут театрализованное представление "Пушкин. Александр. Сашенька" — новое шоу театра "Свободная студия", посвященное творчеству поэта.
График работы московских библиотек на время празднований не изменится.
Международный День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.
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