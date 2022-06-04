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Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии - РИА Новости, 04.06.2022
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Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии
Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии - РИА Новости, 04.06.2022
Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии
Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:07
2022-06-04T20:20
беслан
алагирский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 4 июн - РИА Новости. Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в Северной Осетии после ДТП, сообщает администрация Правобережного района.Рамонов после потери любимой дочери Марианны так и не смог вернуться к обычной жизни. Он присматривал за могилами погибших и большую часть времени проводил на мемориальном кладбище "Город ангелов".Как сообщает ГТРК "Алания", Рамонов несколько недель назад попал в ДТП и был госпитализирован, он скончался на 56-м году жизни."Похороны Касполата Рамонова состоятся завтра, 5 июня, по адресу: Алагирский район, село Верхний Бирагзанг", - говорится в сообщении властей в Telegram.Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html
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беслан, алагирский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
20:07 04.06.2022 (обновлено: 20:20 04.06.2022)
 
Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии

Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане Касполат Рамонов умер в Северной Осетии

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкМемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане
Мемориальное кладбище Город ангелов в Беслане - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 4 июн - РИА Новости. Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в Северной Осетии после ДТП, сообщает администрация Правобережного района.
Рамонов после потери любимой дочери Марианны так и не смог вернуться к обычной жизни. Он присматривал за могилами погибших и большую часть времени проводил на мемориальном кладбище "Город ангелов".
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Как сообщает ГТРК "Алания", Рамонов несколько недель назад попал в ДТП и был госпитализирован, он скончался на 56-м году жизни.
"Похороны Касполата Рамонова состоятся завтра, 5 июня, по адресу: Алагирский район, село Верхний Бирагзанг", - говорится в сообщении властей в Telegram.
Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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БесланАлагирский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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