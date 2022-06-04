https://ria.ru/20220604/beslan-1793189722.html

Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии

Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии - РИА Новости, 04.06.2022

Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии

Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:07

2022-06-04T20:07

2022-06-04T20:20

беслан

алагирский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 4 июн - РИА Новости. Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в Северной Осетии после ДТП, сообщает администрация Правобережного района.Рамонов после потери любимой дочери Марианны так и не смог вернуться к обычной жизни. Он присматривал за могилами погибших и большую часть времени проводил на мемориальном кладбище "Город ангелов".Как сообщает ГТРК "Алания", Рамонов несколько недель назад попал в ДТП и был госпитализирован, он скончался на 56-м году жизни."Похороны Касполата Рамонова состоятся завтра, 5 июня, по адресу: Алагирский район, село Верхний Бирагзанг", - говорится в сообщении властей в Telegram.Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html

https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html

беслан

алагирский район

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беслан, алагирский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)