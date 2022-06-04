20:07 04.06.2022 (обновлено: 20:20 04.06.2022)
Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане умер в Северной Осетии
Смотритель кладбища "Город Ангелов" в Беслане Касполат Рамонов умер в Северной Осетии
Мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 июн - РИА Новости. Смотритель мемориального кладбища "Город Ангелов", где похоронены жертвы террористического акта в школе №1 Беслана в 2004 году, Касполат Рамонов скончался в Северной Осетии после ДТП, сообщает администрация Правобережного района.
Рамонов после потери любимой дочери Марианны так и не смог вернуться к обычной жизни. Он присматривал за могилами погибших и большую часть времени проводил на мемориальном кладбище "Город ангелов".
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Как сообщает ГТРК "Алания", Рамонов несколько недель назад попал в ДТП и был госпитализирован, он скончался на 56-м году жизни.
"Похороны Касполата Рамонова состоятся завтра, 5 июня, по адресу: Алагирский район, село Верхний Бирагзанг", - говорится в сообщении властей в Telegram.
Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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