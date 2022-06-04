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Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена - РИА Новости, 04.06.2022
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Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена
Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена - РИА Новости, 04.06.2022
Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена
Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:41
2022-06-04T19:41
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).Согласно данным организации, в субботу средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.Больше всего за бензин в США платят жители штата Калифорния, где один галлон топлива им обходится в среднем почти 6,3 доллара, а также Невады ($5,4), Аризоны ($5,1), Аляски ($5,3) и Орегона ($5,37).В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.
https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html
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цены на нефть, сша, калифорния, невада
19:41 04.06.2022
 
Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена

Цены на бензин на АЗС в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).
Согласно данным организации, в субботу средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:16
Цена бензина на заправках в США обновила исторический максимум
Больше всего за бензин в США платят жители штата Калифорния, где один галлон топлива им обходится в среднем почти 6,3 доллара, а также Невады ($5,4), Аризоны ($5,1), Аляски ($5,3) и Орегона ($5,37).
В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Цены на нефтьСШАКалифорнияНевада
 
 
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