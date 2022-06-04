https://ria.ru/20220604/benzin-1793185604.html

Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена

Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена - РИА Новости, 04.06.2022

Цены на бензин в США выросли вдвое со дня инаугурации Байдена

Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:41

2022-06-04T19:41

2022-06-04T19:41

цены на нефть

сша

калифорния

невада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788631011_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_d7ef7c48fbc1555640701b30edc7e7f1.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).Согласно данным организации, в субботу средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон.Больше всего за бензин в США платят жители штата Калифорния, где один галлон топлива им обходится в среднем почти 6,3 доллара, а также Невады ($5,4), Аризоны ($5,1), Аляски ($5,3) и Орегона ($5,37).В последние месяцы цены на бензин в США регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее в США инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.

https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

сша

калифорния

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, калифорния, невада