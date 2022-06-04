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Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону - РИА Новости, 04.06.2022
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Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону
Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону - РИА Новости, 04.06.2022
Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону
Президента и первую леди США Джо и Джилл Байден ненадолго эвакуировали из загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:02
2022-06-04T23:28
в мире
джилл байден
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президента и первую леди США Джо и Джилл Байден ненадолго эвакуировали из загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом в штате Делавэр, сообщил представитель секретной службы США Энтони Гульельми.Уточняется, что инцидент произошел в районе 13 часов (20 часов мск).По его словам, предварительное расследование показало, что приборы на воздушном судне не были настроены на нужную частоту, поэтому пилот не услышал предупреждения и не последовал предписаниям властей, с ним проведут беседу.Как сообщил пресс-пул Белого дома, главу государства и его супругу эвакуировали в безопасное место, а примыкающий к их дому район временно перекрыли. Угрозы для жизни первой четы США не было. Сейчас они вернулись в свой дом, заключили в ведомстве.
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в мире, джилл байден, сша, джо байден
23:02 04.06.2022 (обновлено: 23:28 04.06.2022)
 
Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону

Байдена и его жену эвакуировали после вхождения частного самолета в закрытую зону

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президента и первую леди США Джо и Джилл Байден ненадолго эвакуировали из загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом в штате Делавэр, сообщил представитель секретной службы США Энтони Гульельми.
Уточняется, что инцидент произошел в районе 13 часов (20 часов мск).
"Самолет немедленно сопроводили за пределы защищенной зоны", — заявил Гульельми.
По его словам, предварительное расследование показало, что приборы на воздушном судне не были настроены на нужную частоту, поэтому пилот не услышал предупреждения и не последовал предписаниям властей, с ним проведут беседу.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, главу государства и его супругу эвакуировали в безопасное место, а примыкающий к их дому район временно перекрыли. Угрозы для жизни первой четы США не было. Сейчас они вернулись в свой дом, заключили в ведомстве.
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