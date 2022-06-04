https://ria.ru/20220604/bayden-1793204817.html

Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону

Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону - РИА Новости, 04.06.2022

Чету Байденов эвакуировали после того, как самолет залетел в закрытую зону

Президента и первую леди США Джо и Джилл Байден ненадолго эвакуировали из загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:02

2022-06-04T23:02

2022-06-04T23:28

в мире

джилл байден

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президента и первую леди США Джо и Джилл Байден ненадолго эвакуировали из загородного дома после того, как частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом в штате Делавэр, сообщил представитель секретной службы США Энтони Гульельми.Уточняется, что инцидент произошел в районе 13 часов (20 часов мск).По его словам, предварительное расследование показало, что приборы на воздушном судне не были настроены на нужную частоту, поэтому пилот не услышал предупреждения и не последовал предписаниям властей, с ним проведут беседу.Как сообщил пресс-пул Белого дома, главу государства и его супругу эвакуировали в безопасное место, а примыкающий к их дому район временно перекрыли. Угрозы для жизни первой четы США не было. Сейчас они вернулись в свой дом, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220530/bayden-1791654920.html

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