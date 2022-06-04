https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

Байден "отправил" Маска на Луну после его слов об экономике США

Байден "отправил" Маска на Луну после его слов об экономике США - РИА Новости, 04.06.2022

Байден "отправил" Маска на Луну после его слов об экономике США

Президент США Джо Байден отверг опасения основателя SpaceX Илона Маска по поводу американской экономики и пожелал ему "всего наилучшего" в полете на Луну. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:12

2022-06-04T09:12

2022-06-04T11:58

в мире

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илон маск

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spacex

джо байден

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден отверг опасения основателя SpaceX Илона Маска по поводу американской экономики и пожелал ему "всего наилучшего" в полете на Луну.Речь идет об электронном письме Маска руководителям Tesla, в котором тот заявил, что у него "очень плохое предчувствие" насчет экономики, и распорядился сократить 10 процентов персонала компании."Пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну", — сказал Байден журналистам.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако от ограничений сильно пострадали сами США — там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а многие товары оказались в дефиците. Все это отразилось и на рейтингах главы государства, чья популярность в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Так, согласно последним опросам, рейтинг Байдена упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его президентства. При этом, по данным социологического института Gallup, только 14 процентов американцев положительно оценивают нынешние экономические условия, тогда как 46 процентов считают их плохими.

https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html

https://ria.ru/20220421/tendentsiya-1784622148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, илон маск, делавэр, tesla motors, spacex, джо байден