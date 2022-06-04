https://ria.ru/20220604/bank-1793094846.html

Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики

Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики - РИА Новости, 04.06.2022

Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики

Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:22

2022-06-04T10:22

2022-06-04T10:25

в мире

луганская народная республика

промсвязьбанк

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территории Луганской Народной Республики", который был разработан для обеспечения максимально быстрого и эффективного вхождения "Промсвязьбанка" на финансовый рынок республики, сообщила пресс-служба парламента."Важнейшей частью интеграционных процессов, происходящих в Луганской Народной Республике, является обеспечение населению и субъектам хозяйствования доступа к российским стандартам высокотехнологичного банковского обслуживания. Решение указанных задач на территории республики уполномочено осуществлять ПАО "Промсвязьбанк", – цитирует пресс-служба председателя комитета Народного совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексея Белецкого.По его словам, необходимость разработки закона связана с созданием для деятельности "Промсвязьбанка" правового поля, "максимально приближенного к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций в Российской Федерации".Он добавил, что целью разработки законопроекта было урегулирование отношений между "Промсвязьбанком" и Государственным банком ЛНР, его работниками и служащими, органами налогов и сборов, Министерством юстиции ЛНР."Законопроект направлен на определение сфер деятельности, в которых ПАО "Промсвязьбанк" при осуществлении деятельности в Луганской Народной Республике полностью или частично руководствуется законодательством Российской Федерации, а также отношений, которые регулируются законодательством Луганской Народной Республики", – подытожил председатель бюджетно-финансового комитета.

https://ria.ru/20220415/krym-1783655997.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, промсвязьбанк