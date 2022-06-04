https://ria.ru/20220604/bank-1793094846.html
Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики
Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики - РИА Новости, 04.06.2022
Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики
Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:22
2022-06-04T10:22
2022-06-04T10:25
в мире
луганская народная республика
промсвязьбанк
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территории Луганской Народной Республики", который был разработан для обеспечения максимально быстрого и эффективного вхождения "Промсвязьбанка" на финансовый рынок республики, сообщила пресс-служба парламента."Важнейшей частью интеграционных процессов, происходящих в Луганской Народной Республике, является обеспечение населению и субъектам хозяйствования доступа к российским стандартам высокотехнологичного банковского обслуживания. Решение указанных задач на территории республики уполномочено осуществлять ПАО "Промсвязьбанк", – цитирует пресс-служба председателя комитета Народного совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексея Белецкого.По его словам, необходимость разработки закона связана с созданием для деятельности "Промсвязьбанка" правового поля, "максимально приближенного к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций в Российской Федерации".Он добавил, что целью разработки законопроекта было урегулирование отношений между "Промсвязьбанком" и Государственным банком ЛНР, его работниками и служащими, органами налогов и сборов, Министерством юстиции ЛНР."Законопроект направлен на определение сфер деятельности, в которых ПАО "Промсвязьбанк" при осуществлении деятельности в Луганской Народной Республике полностью или частично руководствуется законодательством Российской Федерации, а также отношений, которые регулируются законодательством Луганской Народной Республики", – подытожил председатель бюджетно-финансового комитета.
https://ria.ru/20220415/krym-1783655997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, промсвязьбанк
10:22 04.06.2022 (обновлено: 10:25 04.06.2022)
Парламент ЛНР разрешил "Промсвязьбанку" войти на рынок республики
Парламент ЛНР принял закон для вхождения "Промсвязьбанка" на финансовый рынок республики
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Народного совета ЛНР на очередном пленарном заседании рассмотрели и приняли закон "Об особенностях регулирования деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" на территории Луганской Народной Республики", который был разработан для обеспечения максимально быстрого и эффективного вхождения "Промсвязьбанка" на финансовый рынок республики, сообщила пресс-служба парламента.
"Важнейшей частью интеграционных процессов, происходящих в Луганской Народной Республике
, является обеспечение населению и субъектам хозяйствования доступа к российским стандартам высокотехнологичного банковского обслуживания. Решение указанных задач на территории республики уполномочено осуществлять ПАО "Промсвязьбанк
", – цитирует пресс-служба председателя комитета Народного совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексея Белецкого.
По его словам, необходимость разработки закона связана с созданием для деятельности "Промсвязьбанка" правового поля, "максимально приближенного к нормативно-правовому регулированию деятельности кредитных организаций в Российской Федерации".
Он добавил, что целью разработки законопроекта было урегулирование отношений между "Промсвязьбанком" и Государственным банком ЛНР, его работниками и служащими, органами налогов и сборов, Министерством юстиции ЛНР.
"Законопроект направлен на определение сфер деятельности, в которых ПАО "Промсвязьбанк" при осуществлении деятельности в Луганской Народной Республике полностью или частично руководствуется законодательством Российской Федерации, а также отношений, которые регулируются законодательством Луганской Народной Республики", – подытожил председатель бюджетно-финансового комитета.