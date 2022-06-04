https://ria.ru/20220604/baltops-1793157544.html

Военные учения НАТО с участием 16 стран пройдут на Балтике 5-17 июня

Военные учения НАТО с участием 16 стран пройдут на Балтике 5-17 июня - РИА Новости, 04.06.2022

Военные учения НАТО с участием 16 стран пройдут на Балтике 5-17 июня

Масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, сообщает портал LSM со... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:30

2022-06-04T16:30

2022-06-04T16:31

в мире

балтийское море

нато

латвия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, сообщает портал LSM со ссылкой на вооруженные силы Латвии."В регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 14 членов НАТО - США, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, а также двух стран-партнеров НАТО - Швеции и Финляндии", - говорится в сообщении.Отмечается, что Baltops - одни из крупнейших учений в Северной Европе, и их целью в этом году является дальнейшее совершенствование взаимодействия и операционной совместимости различных видов сил и вооружения не только в рамках НАТО, но и вместе со странами-партнерами альянса."В ходе совместных учений участники продемонстрируют свою готовность обеспечить коллективную защиту в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность и способствуя сдерживанию", - говорится в сообщении.Как сообщается, начнутся учения в Стокгольме в честь 500-летия морского флота Швеции, затем последуют тактические маневры в акватории и воздушном пространстве региона Балтийского моря, а завершатся учения в Киле (Германия)."Вооруженные силы Латвии на учениях будут представлять подразделения военно-воздушных сил, использована будет также их инфраструктура, офицеры морского флота и команда водолазов, патрульный корабль "P-08 Елгава" и подразделения и инфраструктура Земессардзе (национальная гвардия Латвии). В территориальных водах Латвии и в зоне ответственности 4-й Курземской бригады Земессардзе пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе высадка морского десанта", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса, которые продемонстрируют "готовность объединенных сил НАТО к быстрому реагированию, контролю над Балтийским морем и способности к переброске крупных военных сил за короткое время в любое место в Балтийском регионе".Как сообщает LSM, впервые учения Baltops в Балтийском море прошли в 1971 году. Латвия участвует в них с 1996 года.

https://ria.ru/20220529/nato-1791504784.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220531/ucheniya-1792057266.html

балтийское море

латвия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, балтийское море, нато, латвия