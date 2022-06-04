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Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков - РИА Новости, 04.06.2022
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Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков - РИА Новости, 04.06.2022
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:38
2022-06-04T23:38
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как выпущенная полицейским светошумовая граната попадает в оцепление стражей порядка у правительственной резиденции."Специальные средства были применены в установленном законом порядке на максимально безопасном от граждан расстоянии. От их применения лёгкие повреждения получили двое сотрудников полиции, ещё 45 полицейских получили травмы в результате столкновений", - говорится на сайте ведомства.Стычка оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером. Было задержано 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье" массовые беспорядки".
https://ria.ru/20220603/erevan-1793060942.html
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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в мире, никол пашинян, армения
23:38 04.06.2022
 
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков

Полиция Армении признала, что ее сотрудники пострадали от спецсредств самих же силовиков

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПолицейский кордон у входа в здание МИД Армении
Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как выпущенная полицейским светошумовая граната попадает в оцепление стражей порядка у правительственной резиденции.
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"Специальные средства были применены в установленном законом порядке на максимально безопасном от граждан расстоянии. От их применения лёгкие повреждения получили двое сотрудников полиции, ещё 45 полицейских получили травмы в результате столкновений", - говорится на сайте ведомства.
Стычка оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером. Было задержано 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье" массовые беспорядки".
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