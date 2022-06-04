https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html

Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков

Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков - РИА Новости, 04.06.2022

Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков

Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:38

2022-06-04T23:38

2022-06-04T23:38

в мире

никол пашинян

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787989086_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_087cae5ae10486dbf396bf69c9c8125b.jpg

ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как выпущенная полицейским светошумовая граната попадает в оцепление стражей порядка у правительственной резиденции."Специальные средства были применены в установленном законом порядке на максимально безопасном от граждан расстоянии. От их применения лёгкие повреждения получили двое сотрудников полиции, ещё 45 полицейских получили травмы в результате столкновений", - говорится на сайте ведомства.Стычка оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером. Было задержано 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье" массовые беспорядки".

https://ria.ru/20220603/erevan-1793060942.html

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никол пашинян, армения