https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков - РИА Новости, 04.06.2022
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:38
2022-06-04T23:38
2022-06-04T23:38
в мире
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Полиция Армении признала, что ряд сотрудников ведомства пострадали от применения во время акции протеста в пятницу спецсредств самими же силовиками.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как выпущенная полицейским светошумовая граната попадает в оцепление стражей порядка у правительственной резиденции."Специальные средства были применены в установленном законом порядке на максимально безопасном от граждан расстоянии. От их применения лёгкие повреждения получили двое сотрудников полиции, ещё 45 полицейских получили травмы в результате столкновений", - говорится на сайте ведомства.Стычка оппозиционеров, требующих отставки премьера Армении Никола Пашиняна, с полицией произошла у правительственной резиденции в пятницу вечером. Было задержано 13 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье" массовые беспорядки".
https://ria.ru/20220603/erevan-1793060942.html
https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html
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в мире, никол пашинян, армения
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
Полиция Армении признала, что ее сотрудники пострадали от спецсредств самих же силовиков