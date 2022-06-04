https://ria.ru/20220604/aeroporty-1793087728.html

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня - РИА Новости, 04.06.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:36

2022-06-04T09:36

2022-06-04T11:20

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анапа

белгород

брянск

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты на территории страны работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220224/aeroport-1774738384.html

россия

анапа

белгород

брянск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, брянск