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Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня - РИА Новости, 04.06.2022
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Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня - РИА Новости, 04.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня
Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:36
2022-06-04T11:20
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
белгород
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты на территории страны работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород, брянск
09:36 04.06.2022 (обновлено: 11:20 04.06.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга России продлили до 12 июня

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты Юга и центра России до 12 июня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.
Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Авиакомпаниям рекомендуется строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты на территории страны работают штатно.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.
В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АнапаБелгородБрянск
 
 
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