https://ria.ru/20220603/z-1792961496.html
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 03.06.2022
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z
Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:43
2022-06-03T16:43
2022-06-03T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
ситуация в днр и лнр
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УФА, 3 июн – РИА Новости. Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД Медиа.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины."В дежурную часть МО МВД России "Воткинский" обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига и поджег. Сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан. Им оказался 36-летний безработный житель Воткинска", - говорится в сообщении МВД Медиа.В отношении мужчины полицейские составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", а также по статье 7.17 "Уничтожение или повреждение чужого имущества", информирует МВД Медиа. Отмечается, что судебное заседание назначено на 9 июня.
https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, удмуртская республика (удмуртия), воткинск, ситуация в днр и лнр
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z
Житель Воткинска предстанет перед судом за то, что сорвал и поджег баннер с символом Z