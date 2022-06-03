https://ria.ru/20220603/z-1792961496.html

Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z

Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 03.06.2022

Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z

Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:43

2022-06-03T16:43

2022-06-03T16:43

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

ситуация в днр и лнр

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УФА, 3 июн – РИА Новости. Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД Медиа.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины."В дежурную часть МО МВД России "Воткинский" обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига и поджег. Сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан. Им оказался 36-летний безработный житель Воткинска", - говорится в сообщении МВД Медиа.В отношении мужчины полицейские составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", а также по статье 7.17 "Уничтожение или повреждение чужого имущества", информирует МВД Медиа. Отмечается, что судебное заседание назначено на 9 июня.

https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, удмуртская республика (удмуртия), воткинск, ситуация в днр и лнр