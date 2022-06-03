Рейтинг@Mail.ru
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/z-1792961496.html
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z - РИА Новости, 03.06.2022
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z
Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:43
2022-06-03T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
УФА, 3 июн – РИА Новости. Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД Медиа.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины."В дежурную часть МО МВД России "Воткинский" обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига и поджег. Сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан. Им оказался 36-летний безработный житель Воткинска", - говорится в сообщении МВД Медиа.В отношении мужчины полицейские составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", а также по статье 7.17 "Уничтожение или повреждение чужого имущества", информирует МВД Медиа. Отмечается, что судебное заседание назначено на 9 июня.
https://ria.ru/20220316/sud-1778471509.html
россия
украина
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, удмуртская республика (удмуртия), воткинск, ситуация в днр и лнр
16:43 03.06.2022
 
Жителя Удмуртии будут судить за поджог баннера с символом Z

Житель Воткинска предстанет перед судом за то, что сорвал и поджег баннер с символом Z

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 3 июн – РИА Новости. Житель Удмуртии, сорвавший со стены дома баннер с буквой Z и поджегший его, стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается на сайте МВД Медиа.
В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины.
"В дежурную часть МО МВД России "Воткинский" обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный сорвал со стены дома баннер с символикой "Z", облил его жидкостью для розжига и поджег. Сотрудниками полиции мужчина был установлен и задержан. Им оказался 36-летний безработный житель Воткинска", - говорится в сообщении МВД Медиа.
В отношении мужчины полицейские составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", а также по статье 7.17 "Уничтожение или повреждение чужого имущества", информирует МВД Медиа. Отмечается, что судебное заседание назначено на 9 июня.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:02
Краснодарец получил 15 суток за свастику на баннере с буквой Z
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаУдмуртская Республика (Удмуртия)ВоткинскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала