https://ria.ru/20220603/vuzy-1792911150.html

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы по квоте

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы по квоте - РИА Новости, 03.06.2022

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы по квоте

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:51

2022-06-03T14:51

2022-06-03T14:54

россия

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

образование - общество

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в российские вузы как на общих основаниях, так и по квоте, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В пятницу в Ростове-на-Дону открылся первый образовательный форум вузов России и Донбасса. Главы минобрнауки подписали меморандумы о сотрудничестве."Для абитуриентов, которые заканчивают школы на территории народных республик, будет возможность не просто поступить в вузы ЛНР и ДНР, но и получить дипломы российских вузов. Мы договорились, что каждый вуз-партнер предоставит лучшим студентам из Донбасса после завершения программы диплом российского вуза", - сказал Фальков.Он отметил, что поступить в российские вузы школьники из ЛНР и ДНР могут без ЕГЭ, в упрощенном порядке по вступительным экзаменам вузов. Кроме того, для иностранных студентов выделены увеличенные в текущем году квоты."У них (школьников ЛНР и ДНР) есть как минимум две возможности поступить и получить качественное российское образование: можно просто заявиться и в общем конкурсе попробовать свои силы в любом российском вузе, а можно претендовать на отдельные места по квоте", - сказал министр.

https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента