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Российские вузы перейдут на специалитет - РИА Новости, 03.06.2022
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Российские вузы перейдут на специалитет
Российские вузы перейдут на специалитет - РИА Новости, 03.06.2022
Российские вузы перейдут на специалитет
Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:33
2022-06-03T13:49
россия
общество
валерий фальков
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу"."Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, прошлого периода с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Наверное, больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий.
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россия, общество, валерий фальков, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
13:33 03.06.2022 (обновлено: 13:49 03.06.2022)
 
Российские вузы перейдут на специалитет

Российские вузы при изменении системы образования сделают акцент на специалитет

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу".
"Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, прошлого периода с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Наверное, больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий.
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
11:46
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
 
РоссияОбществоВалерий ФальковМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор СадовничийМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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