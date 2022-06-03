https://ria.ru/20220603/vuzy-1792879787.html

Российские вузы перейдут на специалитет

Российские вузы перейдут на специалитет - РИА Новости, 03.06.2022

Российские вузы перейдут на специалитет

Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:33

2022-06-03T13:33

2022-06-03T13:49

россия

общество

валерий фальков

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Ректоры вузов РФ единогласно выступили за развитие национальной системы образования на опыте советского периода, больший акцент будет сделан на специалитет, сообщил журналистам президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования. Также Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу"."Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, прошлого периода с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно. Я хочу сказать, что данное решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к нашему сотрудничеству международному, потому что наши университеты в какой-то степени будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы. Наверное, больший акцент будет сделан на специалитет, а не на четырехлетнее образование", - сказал Садовничий.

https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, валерий фальков, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента