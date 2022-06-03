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В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/vstrecha-1792877157.html
В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского
В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2022
В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского
Сейчас рассуждать о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла даже теоретически, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:29
2022-06-03T13:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сейчас рассуждать о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла даже теоретически, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль. "Но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала", - подчеркнула она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
13:29 03.06.2022 (обновлено: 13:40 03.06.2022)
 
В МИД предложили не рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского

Захарова: рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сейчас рассуждать о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла даже теоретически, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль. "Но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала", - подчеркнула она.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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