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На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года - РИА Новости, 03.06.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220603/vrachi-1793010455.html
На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года
На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года - РИА Новости, 03.06.2022
На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года
В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца текущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:12
2022-06-03T18:12
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца текущего года, сообщает администрация региона."До конца года возведем 18 офисов врачей общей практики. Новые здания построим в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" в 13 муниципальных образованиях края. Жители отдаленных населенных пунктов Абинского, Мостовского, Новокубанского, Успенского, Белореченского, Усть-Лабинского, Тихорецкого и Темрюкского районов, Новороссийска, Сочи, Анапы, Краснодара и Горячего Ключа смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом", – приводятся в сообщении слова замглавы края Анны Миньковой.Вице-губернатор добавила, что в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году было построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Мостовского, Лабинского районов и Анапы.По словам Миньковой, краевые власти также планируют до 2025 года возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов. "Это позволит обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – заключила замгубернатора.
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общество, краснодарский край, россия
18:12 03.06.2022
 
На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года

В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца текущего года, сообщает администрация региона.
"До конца года возведем 18 офисов врачей общей практики. Новые здания построим в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" в 13 муниципальных образованиях края. Жители отдаленных населенных пунктов Абинского, Мостовского, Новокубанского, Успенского, Белореченского, Усть-Лабинского, Тихорецкого и Темрюкского районов, Новороссийска, Сочи, Анапы, Краснодара и Горячего Ключа смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом", – приводятся в сообщении слова замглавы края Анны Миньковой.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 19:17Краснодарский край
На Кубани планируют возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов
Вице-губернатор добавила, что в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году было построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Мостовского, Лабинского районов и Анапы.
По словам Миньковой, краевые власти также планируют до 2025 года возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов. "Это позволит обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – заключила замгубернатора.
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