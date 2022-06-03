https://ria.ru/20220603/vrachi-1793010455.html

На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года

На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года - РИА Новости, 03.06.2022

На Кубани построят 18 офисов врачей общей практики до конца 2022 года

В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца текущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:12

2022-06-03T18:12

2022-06-03T18:12

краснодарский край

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краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае построят 18 офисов врачей общей практики до конца текущего года, сообщает администрация региона."До конца года возведем 18 офисов врачей общей практики. Новые здания построим в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" в 13 муниципальных образованиях края. Жители отдаленных населенных пунктов Абинского, Мостовского, Новокубанского, Успенского, Белореченского, Усть-Лабинского, Тихорецкого и Темрюкского районов, Новороссийска, Сочи, Анапы, Краснодара и Горячего Ключа смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом", – приводятся в сообщении слова замглавы края Анны Миньковой.Вице-губернатор добавила, что в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году было построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Брюховецкого, Кореновского, Кущевского, Мостовского, Лабинского районов и Анапы.По словам Миньковой, краевые власти также планируют до 2025 года возвести 36 фельдшерско-акушерских пунктов. "Это позволит обеспечить доступность качественной медицинской помощи для населения вне зависимости от места проживания", – заключила замгубернатора.

https://ria.ru/20220516/fap-1788887541.html

https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, краснодарский край, россия