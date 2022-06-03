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В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами

В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022

В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами

Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:43

2022-06-03T17:43

2022-06-03T17:44

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области."По предварительным данным, сегодня в деревне Алешино городского округа Пушкинский на девочку 2012 года рождения упали футбольные ворота. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи", - говорится в релизе.Как сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". Следователи всесторонне исследуют "все обстоятельства и причины" произошедшего.Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)