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В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:43
2022-06-03T17:43
2022-06-03T17:44
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области."По предварительным данным, сегодня в деревне Алешино городского округа Пушкинский на девочку 2012 года рождения упали футбольные ворота. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи", - говорится в релизе.Как сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". Следователи всесторонне исследуют "все обстоятельства и причины" произошедшего.Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
17:43 03.06.2022 (обновлено: 17:44 03.06.2022)
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
В подмосковном Пушкино завели дело после гибели школьницы из-за падения футбольных ворот