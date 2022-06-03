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В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022
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В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами - РИА Новости, 03.06.2022
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:43
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области."По предварительным данным, сегодня в деревне Алешино городского округа Пушкинский на девочку 2012 года рождения упали футбольные ворота. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи", - говорится в релизе.Как сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". Следователи всесторонне исследуют "все обстоятельства и причины" произошедшего.Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
17:43 03.06.2022 (обновлено: 17:44 03.06.2022)
 
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами

В подмосковном Пушкино завели дело после гибели школьницы из-за падения футбольных ворот

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели девочки, на которую упали футбольные ворота, сообщает в пятницу прокуратура Московской области.
"По предварительным данным, сегодня в деревне Алешино городского округа Пушкинский на девочку 2012 года рождения упали футбольные ворота. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи", - говорится в релизе.
Как сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". Следователи всесторонне исследуют "все обстоятельства и причины" произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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