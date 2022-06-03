https://ria.ru/20220603/viber-1793025050.html

В ДНР заблокировали Viber

В ДНР заблокировали Viber - РИА Новости, 03.06.2022

В ДНР заблокировали Viber

Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:09

2022-06-03T19:09

2022-06-03T19:20

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР.Отмечается, что такое решение было принято "для защиты жизни и здоровья" людей, так как последнее время фиксируется все больше случаев использования сервиса "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры".Ранее об аналогичном решении сообщило правительство ЛНР.

https://ria.ru/20220224/viber-1774839770.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, днр, донецкая народная республика, донбасс, технологии, мессенджеры, россия, украина