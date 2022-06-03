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В ДНР заблокировали Viber - РИА Новости, 03.06.2022
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В ДНР заблокировали Viber
В ДНР заблокировали Viber - РИА Новости, 03.06.2022
В ДНР заблокировали Viber
Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:09
2022-06-03T19:20
в мире
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технологии
мессенджеры
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР.Отмечается, что такое решение было принято "для защиты жизни и здоровья" людей, так как последнее время фиксируется все больше случаев использования сервиса "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры".Ранее об аналогичном решении сообщило правительство ЛНР.
https://ria.ru/20220224/viber-1774839770.html
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в мире, днр, донецкая народная республика, донбасс, технологии, мессенджеры, россия, украина
19:09 03.06.2022 (обновлено: 19:20 03.06.2022)
 
В ДНР заблокировали Viber

В ДНР временно заблокировали мессенджер Viber

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Viber
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Viber. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР.
"Мы были вынуждены ввести временные ограничения на работу на нашей территории одного из наиболее популярных у нас иностранного мессенджера Viber", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято "для защиты жизни и здоровья" людей, так как последнее время фиксируется все больше случаев использования сервиса "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры".
Ранее об аналогичном решении сообщило правительство ЛНР.
Логотип мессенджера Viber на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:59
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В миреДНРДонецкая Народная РеспубликаДонбассТехнологииМессенджерыРоссияУкраина
 
 
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