https://ria.ru/20220603/viber-1793025050.html
В ДНР заблокировали Viber
В ДНР заблокировали Viber - РИА Новости, 03.06.2022
В ДНР заблокировали Viber
Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:09
2022-06-03T19:09
2022-06-03T19:20
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мессенджер Viber временно заблокировали на территории Донецкой Народной Республики, сообщает министерство информации ДНР.Отмечается, что такое решение было принято "для защиты жизни и здоровья" людей, так как последнее время фиксируется все больше случаев использования сервиса "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населённым пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры".Ранее об аналогичном решении сообщило правительство ЛНР.
https://ria.ru/20220224/viber-1774839770.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, донецкая народная республика, донбасс, технологии, мессенджеры, россия, украина
19:09 03.06.2022 (обновлено: 19:20 03.06.2022)
В ДНР заблокировали Viber
В ДНР временно заблокировали мессенджер Viber