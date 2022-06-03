17:45 03.06.2022 (обновлено: 17:48 03.06.2022)
В ЛНР временно запретили Viber
Правительство ЛНР постановило временно ограничить доступ к мессенджеру Viber
Логотип мессенджера Viber. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Правительство ЛНР с 3 июня временно ограничило доступ к сервису обмена сообщениями Viber, сообщается в Telegram-канале правительства.
Как заявил министр связи и массовых коммуникаций Олег Фетисов, решение стало "вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении" как гражданской, так и военной инфраструктуры с использованием данных для нанесения ударов по людям вне зависимости от их пола, возраста или статуса в военное время. По его словам, использование сервиса в военных целях "не подлежит игнорированию с нашей стороны". Действия по временному ограничению его работы просто необходимы.
"В сфере сервисов обмена сообщениями и коммуникаций между людьми существует довольно большой выбор альтернатив сервису Viber, которые пока ещё не задействованы врагом в рамках его военной инфраструктуры", – цитирует Фетисова канал правительства.
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