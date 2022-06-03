https://ria.ru/20220603/viber-1792998841.html

В ЛНР временно запретили Viber

В ЛНР временно запретили Viber - РИА Новости, 03.06.2022

В ЛНР временно запретили Viber

Правительство ЛНР с 3 июня временно ограничило доступ к сервису обмена сообщениями Viber, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:45

2022-06-03T17:45

2022-06-03T17:48

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Правительство ЛНР с 3 июня временно ограничило доступ к сервису обмена сообщениями Viber, сообщается в Telegram-канале правительства.Как заявил министр связи и массовых коммуникаций Олег Фетисов, решение стало "вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении" как гражданской, так и военной инфраструктуры с использованием данных для нанесения ударов по людям вне зависимости от их пола, возраста или статуса в военное время. По его словам, использование сервиса в военных целях "не подлежит игнорированию с нашей стороны". Действия по временному ограничению его работы просто необходимы."В сфере сервисов обмена сообщениями и коммуникаций между людьми существует довольно большой выбор альтернатив сервису Viber, которые пока ещё не задействованы врагом в рамках его военной инфраструктуры", – цитирует Фетисова канал правительства.

https://ria.ru/20220321/whatsapp-1779308278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, технологии, viber