https://ria.ru/20220603/vezd-1793027530.html

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан - РИА Новости, 03.06.2022

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан

Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:16

2022-06-03T19:16

2022-06-03T19:16

распространение коронавируса

татьяна голикова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220603/bilety-1793020131.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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