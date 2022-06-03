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Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан - РИА Новости, 03.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220603/vezd-1793027530.html
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан - РИА Новости, 03.06.2022
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан
Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:16
2022-06-03T19:16
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении.
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татьяна голикова, россия, в мире, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
19:16 03.06.2022
 
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан с 14 июня

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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