https://ria.ru/20220603/vezd-1793027530.html
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан - РИА Новости, 03.06.2022
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан
Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:16
2022-06-03T19:16
2022-06-03T19:16
распространение коронавируса
татьяна голикова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска. Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 N 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан
Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан с 14 июня