https://ria.ru/20220603/ukraina-1793054679.html
Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области
Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области
Украинские подразделения оборудовали огневые точки и склад со снарядами для реактивных систем залпового огня в здании школы в Марчихиной Буде (Сумская область), РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:53
2022-06-03T21:53
2022-06-03T21:53
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали огневые точки и склад со снарядами для реактивных систем залпового огня в здании школы в Марчихиной Буде (Сумская область), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Марчихиной Буде Сумской области в здании местной школы подразделения ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО", - сказал он.
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области
Украинские военные оборудовали склад снарядов для РСЗО в школе в Сумской области