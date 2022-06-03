https://ria.ru/20220603/ukraina-1793054679.html

Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области

Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские военные оборудовали склад снарядов в школе в Сумской области

Украинские подразделения оборудовали огневые точки и склад со снарядами для реактивных систем залпового огня в здании школы в Марчихиной Буде (Сумская область), РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:53

2022-06-03T21:53

2022-06-03T21:53

в мире

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Украинские подразделения оборудовали огневые точки и склад со снарядами для реактивных систем залпового огня в здании школы в Марчихиной Буде (Сумская область), заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Марчихиной Буде Сумской области в здании местной школы подразделения ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО", - сказал он.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

сумская область

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины