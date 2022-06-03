https://ria.ru/20220603/ukraina-1793053594.html

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 20 тысяч человек

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 20 тысяч человек - РИА Новости, 03.06.2022

Россия эвакуировала из Украины, ДНР и ЛНР почти 20 тысяч человек

Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 20 тысяч человек за сутки, заявил руководитель... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:41

2022-06-03T21:41

2022-06-03T21:41

россия

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевских властей, эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР почти 20 тысяч человек за сутки, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 483 человека, в том числе 2 490 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы более 1,6 миллиона человек, из которых 265 тысяч детей. Границу РФ пересекли 235 тысяч личных автомобилей.По словам Мизинцева, в субъектах РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Беженцам помогают в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.Начальник Национального центра управления обороной рассказал, что за сутки от иностранных и украинских граждан поступило 75 обращений с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 757 426 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, украина, луганская народная республика