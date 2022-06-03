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Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины - РИА Новости, 03.06.2022
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Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины
Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины - РИА Новости, 03.06.2022
Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины
Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:55
2022-06-03T20:55
азовское море
бердянск
мариуполь
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Существует другая возможность (вывоза зерна - ред.). Это порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через все эти порты. Мы провели, уже заканчиваем работу по разминированию. Украинские войска заминировали там в три слоя. Работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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азовское море, бердянск, мариуполь
20:55 03.06.2022
 
Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины

Путин: Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Существует другая возможность (вывоза зерна - ред.). Это порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через все эти порты. Мы провели, уже заканчиваем работу по разминированию. Украинские войска заминировали там в три слоя. Работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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