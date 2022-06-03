https://ria.ru/20220603/ukraina-1793047165.html

Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины

Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины - РИА Новости, 03.06.2022

Россия завершает разминирование находящихся под ее контролем портов Украины

Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:55

2022-06-03T20:55

2022-06-03T20:55

азовское море

бердянск

мариуполь

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов Украины, заявил президент РФ Владимир Путин."Существует другая возможность (вывоза зерна - ред.). Это порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна, через все эти порты. Мы провели, уже заканчиваем работу по разминированию. Украинские войска заминировали там в три слоя. Работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

азовское море

бердянск

мариуполь

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азовское море, бердянск, мариуполь