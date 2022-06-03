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Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
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Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину - РИА Новости, 03.06.2022
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину
США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:55
2022-06-03T22:48
украина
в мире
россия
сша
нато
ми-17
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Посольство России в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа"."Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы…", — добавили Захарова.МИД решительно осудил действия США, которые отдаляют возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, и возложили ответственность за последствия "на Вашингтон и его марионеток в Киеве".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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украина, в мире, россия, сша, нато, ми-17
19:55 03.06.2022 (обновлено: 22:48 03.06.2022)
 
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину

МИД России потребовал от США разъяснений об отправке вертолетов Ми-17 на Украину

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Посольство России в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа".
"Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы…", — добавили Захарова.
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МИД решительно осудил действия США, которые отдаляют возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, и возложили ответственность за последствия "на Вашингтон и его марионеток в Киеве".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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