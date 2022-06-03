https://ria.ru/20220603/ukraina-1793035561.html

Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину

Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину - РИА Новости, 03.06.2022

Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину

США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:55

2022-06-03T19:55

2022-06-03T22:48

украина

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ми-17

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Посольство России в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа"."Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы…", — добавили Захарова.МИД решительно осудил действия США, которые отдаляют возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, и возложили ответственность за последствия "на Вашингтон и его марионеток в Киеве".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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украина, в мире, россия, сша, нато, ми-17