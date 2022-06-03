19:55 03.06.2022 (обновлено: 22:48 03.06.2022)
Россия потребовала от США разъяснений, почему Ми-17 отправляют на Украину
МИД России потребовал от США разъяснений об отправке вертолетов Ми-17 на Украину
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. США должны объяснить, на каком основании они отправляют Украине в рамках нового военного пакета помощи четыре вертолета Ми-17, которые Москва ранее передала Вашингтону для эксплуатации исключительно в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе", — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Посольство России в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа".
"Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы…", — добавили Захарова.
МИД решительно осудил действия США, которые отдаляют возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, и возложили ответственность за последствия "на Вашингтон и его марионеток в Киеве".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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