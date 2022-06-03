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Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз
Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 03.06.2022
Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз
Перспективы вступления Украины в Евросоюз не должны обсуждаться за счет стран Западных Балкан, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:50
2022-06-03T18:50
2022-06-03T18:50
в мире
украина
евросоюз
австрия
карл нехаммер
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Перспективы вступления Украины в Евросоюз не должны обсуждаться за счет стран Западных Балкан, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Выступая на конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, австрийский канцлер подчеркнул, что в процессе получения Украиной возможного статуса кандидата в члены ЕС не может быть ускоренной процедуры и сокращений. Также необходимо дождаться рекомендации Еврокомиссии, прежде чем обсуждать дальнейшие шаги, добавил он."Нехаммер также подчеркнул, что нынешняя дискуссия о вступлении Украины в ЕС не должна вестись за счет Западных Балкан, и еще раз призвал к скорейшему началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании", - говорится в пресс-релизе австрийского ведомства федерального канцлера.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, австрия, карл нехаммер
Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз
Канцлер Австрии Нехаммер: вступление Украины в ЕС нельзя обсуждать за счет Западных Балкан