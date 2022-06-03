https://ria.ru/20220603/ukraina-1793020016.html

Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 03.06.2022

Канцлер Австрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Перспективы вступления Украины в Евросоюз не должны обсуждаться за счет стран Западных Балкан, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:50

2022-06-03T18:50

2022-06-03T18:50

в мире

украина

евросоюз

австрия

карл нехаммер

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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Перспективы вступления Украины в Евросоюз не должны обсуждаться за счет стран Западных Балкан, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Выступая на конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, австрийский канцлер подчеркнул, что в процессе получения Украиной возможного статуса кандидата в члены ЕС не может быть ускоренной процедуры и сокращений. Также необходимо дождаться рекомендации Еврокомиссии, прежде чем обсуждать дальнейшие шаги, добавил он."Нехаммер также подчеркнул, что нынешняя дискуссия о вступлении Украины в ЕС не должна вестись за счет Западных Балкан, и еще раз призвал к скорейшему началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании", - говорится в пресс-релизе австрийского ведомства федерального канцлера.

https://ria.ru/20220602/berbok-1792756191.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, австрия, карл нехаммер