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США не навязывают Украине свою волю в вопросе уступок России, заявил Байден - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1793010358.html
США не навязывают Украине свою волю в вопросе уступок России, заявил Байден
США не навязывают Украине свою волю в вопросе уступок России, заявил Байден - РИА Новости, 03.06.2022
США не навязывают Украине свою волю в вопросе уступок России, заявил Байден
США не будут навязывать свою волю Киеву в вопросе возможных территориальных уступок РФ, но продолжат укреплять его военный потенциал, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:12
2022-06-03T18:42
специальная военная операция на украине
джо байден
в мире
сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США не будут навязывать свою волю Киеву в вопросе возможных территориальных уступок РФ, но продолжат укреплять его военный потенциал, заявил в пятницу американский президент Джо Байден."Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - сказал Байден во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос одного из репортеров о том, стоит ли Украине, по его мнению, пойти на территориальные уступки России ради достижения мирного соглашения.При этом хозяин Белого дома выразил надежду на то, что "рано или поздно" конфликт на Украине увенчается достижением договоренности. Президент США подчеркнул, что не знает, когда и при каких обстоятельствах это может произойти. "Тем временем, мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы Украина располагала инструментами для самозащиты", - добавил Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html
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джо байден, в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:12 03.06.2022 (обновлено: 18:42 03.06.2022)
 
США не навязывают Украине свою волю в вопросе уступок России, заявил Байден

Байден: США не будут давить на Киев в вопросе уступок Москве, но будут помогать ему

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США не будут навязывать свою волю Киеву в вопросе возможных территориальных уступок РФ, но продолжат укреплять его военный потенциал, заявил в пятницу американский президент Джо Байден.
"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - сказал Байден во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос одного из репортеров о том, стоит ли Украине, по его мнению, пойти на территориальные уступки России ради достижения мирного соглашения.
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При этом хозяин Белого дома выразил надежду на то, что "рано или поздно" конфликт на Украине увенчается достижением договоренности. Президент США подчеркнул, что не знает, когда и при каких обстоятельствах это может произойти. "Тем временем, мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы Украина располагала инструментами для самозащиты", - добавил Байден.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденВ миреСШАУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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