18:06 03.06.2022 (обновлено: 18:09 03.06.2022)
Глава Финляндии обсудил с начальником штаба армии США НАТО и Украину
Президент Финляндии Ниинисте обсудил с начальником штаба армии США Милли Украину и НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июня - РИА Новости. Заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе и российскую специальную военную операцию на Украине обсудили в финской столице глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Ранее минобороны Финляндии сообщало о визите Милли и его встречах с президентом страны, главой минобороны Антти Кайкконеном и командующим Силами обороны Финляндии генералом Тимо Кивиненом.
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Как сообщило агентство AFP, Милли находится в туре по Европе и посетит в субботу Швецию, которая, как и Финляндия, подала заявки на членство в Североатлантическом альянсе. В Швеции Милли встретится с министром обороны Петером Хультквистом и королем Швеции Карлом XVI, уточнило агентство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.