https://ria.ru/20220603/ukraina-1792956402.html

Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО

Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО - РИА Новости, 03.06.2022

Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто своим членом и включить ее в новую стратегию альянса, которая будет... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:37

2022-06-03T16:37

2022-06-03T16:37

в мире

владимир зеленский

олаф шольц

россия

мадрид

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто своим членом и включить ее в новую стратегию альянса, которая будет обсуждаться на саммите в Мадриде."Во время саммита НАТО в Мадриде... (альянс – ред.) примет стратегию на следующие 10 лет. И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов (НАТО и ЕС – ред.)", - заявил Резников во время выступления на форуме в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.Ранее НАТО сообщала, что на саммите в Мадриде в июне будет обсуждаться новая стратегия альянса. Приглашение в столицу Испании получил Владимир Зеленский, заявлявший, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.Газета Wall Street Journal писала в апреле, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал Зеленскому еще до начала спецоперации отречься от вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны, но тот отказался. На брифинге с Шольцем 14 февраля Зеленский заметил, что "много лидеров, действительно, немного намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом США неоднократно заявляли, что возможность вступления Украины в НАТО пока не рассматривается, а в Берлине отмечали, что этот вопрос не стоит на повестке дня.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220529/nato-1791499005.html

https://ria.ru/20220531/nato-1791938843.html

россия

мадрид

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, олаф шольц, россия, мадрид, украина, нато, евросоюз