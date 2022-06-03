Глава Минобороны Украины предложил признать Киев де-факто членом НАТО
Глава Минобороны Украины Резников предложил НАТО признать Киев де-факто членом альянса
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО признать Украину де-факто своим членом и включить ее в новую стратегию альянса, которая будет обсуждаться на саммите в Мадриде.
"Во время саммита НАТО в Мадриде... (альянс – ред.) примет стратегию на следующие 10 лет. И я думаю, если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей, так как Украина тоже будет частью этой стратегии. Потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, НАТО и ЕС. Думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран-членов (НАТО и ЕС – ред.)", - заявил Резников во время выступления на форуме в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.
Ранее НАТО сообщала, что на саммите в Мадриде в июне будет обсуждаться новая стратегия альянса. Приглашение в столицу Испании получил Владимир Зеленский, заявлявший, что пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО.
Газета Wall Street Journal писала в апреле, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предлагал Зеленскому еще до начала спецоперации отречься от вступления в НАТО и объявить о нейтральном статусе страны, но тот отказался. На брифинге с Шольцем 14 февраля Зеленский заметил, что "много лидеров, действительно, немного намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом США неоднократно заявляли, что возможность вступления Украины в НАТО пока не рассматривается, а в Берлине отмечали, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.