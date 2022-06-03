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Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России - РИА Новости, 03.06.2022
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Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России
Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России - РИА Новости, 03.06.2022
Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:14
2022-06-03T16:14
экономика
цены на нефть
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.Кабмин Украины ранее оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов."Нужно заключить международный договор со страной, хранящей это имущество (золотовалютные резервы – ред.). К примеру, если актив находится в резервах Франции, то это Франция. Это может быть и международный договор. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор – это работает", – рассказал Малюська украинскому изданию "Слово и дело".По его словам, половина замороженных золотовалютных резервов России находится в США, Великобритании, Швейцарии, "речь идет о сумме около 300 миллиардов долларов".Министр отметил, что существует сложность, так как одно государство не может отнять имущество у другого государства, "ЗВР России защищены суверенным иммунитетом".Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
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экономика, цены на нефть, антон силуанов, россия, украина, сша
16:14 03.06.2022
 
Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России

Малюська: Киев хочет договориться с ЕС и США об использовании валютных резервов России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.
Кабмин Украины ранее оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов.
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Запад не оставил России выхода
"Нужно заключить международный договор со страной, хранящей это имущество (золотовалютные резервы – ред.). К примеру, если актив находится в резервах Франции, то это Франция. Это может быть и международный договор. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор – это работает", – рассказал Малюська украинскому изданию "Слово и дело".
По его словам, половина замороженных золотовалютных резервов России находится в США, Великобритании, Швейцарии, "речь идет о сумме около 300 миллиардов долларов".
Министр отметил, что существует сложность, так как одно государство не может отнять имущество у другого государства, "ЗВР России защищены суверенным иммунитетом".
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
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