https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html

Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России

Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России - РИА Новости, 03.06.2022

Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:14

2022-06-03T16:14

2022-06-03T16:14

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.Кабмин Украины ранее оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации РФ в 600 миллиардов долларов."Нужно заключить международный договор со страной, хранящей это имущество (золотовалютные резервы – ред.). К примеру, если актив находится в резервах Франции, то это Франция. Это может быть и международный договор. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор – это работает", – рассказал Малюська украинскому изданию "Слово и дело".По его словам, половина замороженных золотовалютных резервов России находится в США, Великобритании, Швейцарии, "речь идет о сумме около 300 миллиардов долларов".Министр отметил, что существует сложность, так как одно государство не может отнять имущество у другого государства, "ЗВР России защищены суверенным иммунитетом".Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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экономика, цены на нефть, антон силуанов, россия, украина, сша