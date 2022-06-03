Украина хочет использовать замороженные золотовалютные резервы России
Малюська: Киев хочет договориться с ЕС и США об использовании валютных резервов России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев намерен заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов на помощь Украине.
1 июня, 08:00Запад не оставил России выхода
"Нужно заключить международный договор со страной, хранящей это имущество (золотовалютные резервы – ред.). К примеру, если актив находится в резервах Франции, то это Франция. Это может быть и международный договор. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор – это работает", – рассказал Малюська украинскому изданию "Слово и дело".
По его словам, половина замороженных золотовалютных резервов России находится в США, Великобритании, Швейцарии, "речь идет о сумме около 300 миллиардов долларов".
Министр отметил, что существует сложность, так как одно государство не может отнять имущество у другого государства, "ЗВР России защищены суверенным иммунитетом".
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
31 мая, 08:00Российский урок: мир больше не верит Западу