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NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине
NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине
Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:46
2022-06-03T16:41
в мире
технологии
владимир путин
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россия
донбасс
евросоюз
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных, пишет газета The New York Times.По информации издания, сотрудники американского оборонного ведомства разобрали все передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить, в том числе небольшие лазерные дальномеры и системы наведения крылатых ракет."Передовые российские системы вооружения и связи созданы на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружения также были разработаны в компаниях США и ЕС", — рассказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792608754.html
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украина
россия
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в мире, технологии, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз, нато, признание днр и лнр в россии
15:46 03.06.2022 (обновлено: 16:41 03.06.2022)
 
NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине

NYT: представители Пентагона изучали на Украине захваченную технику российских военных

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных, пишет газета The New York Times.
По информации издания, сотрудники американского оборонного ведомства разобрали все передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить, в том числе небольшие лазерные дальномеры и системы наведения крылатых ракет.
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"Передовые российские системы вооружения и связи созданы на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружения также были разработаны в компаниях США и ЕС", — рассказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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