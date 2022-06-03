15:46 03.06.2022 (обновлено: 16:41 03.06.2022)
NYT: Пентагон изучал захваченную российскую технику на Украине
NYT: представители Пентагона изучали на Украине захваченную технику российских военных
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных, пишет газета The New York Times.
По информации издания, сотрудники американского оборонного ведомства разобрали все передовое российское оборудование, которое им удалось заполучить, в том числе небольшие лазерные дальномеры и системы наведения крылатых ракет.
"Передовые российские системы вооружения и связи созданы на основе западных чипов. Детали оборудования и вооружения также были разработаны в компаниях США и ЕС", — рассказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.