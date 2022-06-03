https://ria.ru/20220603/ukraina-1792918260.html

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Между Владимиром Зеленским и украинскими военным начинается серьезный конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:09

2022-06-03T15:09

2022-06-03T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

владимир зеленский

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и украинскими военным начинается серьезный конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik."Польша — вы видите — и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что Западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт", — сказал он.По его словам, это вызвано тем, что руководство ВСУ осознало, что армия не может продолжать сопротивление."Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", — сказал Лукашенко.Он добавил, что договоренности Зеленского с польскими властями также вызвали недовольство националистических сил на Украине, поскольку Варшава рассчитывает взять под контроль западные украинские области."Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно", — сказал Лукашенко.При этом он напомнил о своем прогнозе, что украинцы еще обратятся к россиянам и белорусам с просьбой защитить Украину.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть барьеров, ведь народы двух государств ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/zelenskiy-1787732521.html

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр