https://ria.ru/20220603/ukraina-1792918149.html
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине
Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:08
2022-06-03T15:08
2022-06-03T15:08
в мире
сша
служба безопасности украины
василий прозоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152194/61/1521946146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7246740009cfad32e09327938b39c41.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил журналистам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров."Так называемое управление АКРЗ (управление СБУ активных контрразведывательных мероприятий - ред.). Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления как раз занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства ... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США для подготовки, где они проходили курсы, тренинги... Вернувшись оттуда, сотрудники приносили полностью американские методы борьбы с инакомыслящими ", - сказал Прозоров.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152194/61/1521946146_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_ea8374b9bd1ac0fe5d0fdc1ae5e312a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, служба безопасности украины, василий прозоров
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине
Украинский экс-офицер Прозоров: инструктора из США занимались подготовкой сотрудников СБУ