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Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине
Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:08
2022-06-03T15:08
в мире
сша
служба безопасности украины
василий прозоров
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил журналистам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров."Так называемое управление АКРЗ (управление СБУ активных контрразведывательных мероприятий - ред.). Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления как раз занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства ... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США для подготовки, где они проходили курсы, тренинги... Вернувшись оттуда, сотрудники приносили полностью американские методы борьбы с инакомыслящими ", - сказал Прозоров.
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в мире, сша, служба безопасности украины, василий прозоров
15:08 03.06.2022
 
Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине

Украинский экс-офицер Прозоров: инструктора из США занимались подготовкой сотрудников СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГерб у входа в здание СБУ в Киеве
Герб у входа в здание СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Герб у входа в здание СБУ в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил журналистам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
"Так называемое управление АКРЗ (управление СБУ активных контрразведывательных мероприятий - ред.). Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления как раз занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства ... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США для подготовки, где они проходили курсы, тренинги... Вернувшись оттуда, сотрудники приносили полностью американские методы борьбы с инакомыслящими ", - сказал Прозоров.
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В миреСШАСлужба безопасности УкраиныВасилий Прозоров
 
 
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