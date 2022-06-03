https://ria.ru/20220603/ukraina-1792918149.html

Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине

Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

Бывший офицер СБУ рассказал о работе инструкторов из США на Украине

Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:08

2022-06-03T15:08

2022-06-03T15:08

в мире

сша

служба безопасности украины

василий прозоров

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины проходили обучение по методам борьбы с инакомыслящими у американских инструкторов и на территории США, сообщил журналистам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров."Так называемое управление АКРЗ (управление СБУ активных контрразведывательных мероприятий - ред.). Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления как раз занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства ... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США для подготовки, где они проходили курсы, тренинги... Вернувшись оттуда, сотрудники приносили полностью американские методы борьбы с инакомыслящими ", - сказал Прозоров.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, служба безопасности украины, василий прозоров