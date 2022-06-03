https://ria.ru/20220603/ukraina-1792907123.html

Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота

Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота

После переворота на Украине в 2014 году Служба безопасности Украины стала наплевательски относиться к закону, рассказал РИА Новости экс-сотрудник ведомства... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

в мире

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. После переворота на Украине в 2014 году Служба безопасности Украины стала наплевательски относиться к закону, рассказал РИА Новости экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров."Служба безопасности Украины до 2014 года действовала в рамках законодательства. После переворота в 2014 году нормой для СБУ стало наплевательски относиться к закону - и применение досудебных расправ, и незаконных методов дознания. Во многом это в деятельность СБУ привнесли западные кураторы", - сказал Прозоров.

https://ria.ru/20220520/chat-1789634862.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины