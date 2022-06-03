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Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота - РИА Новости, 03.06.2022
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Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота
Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота
После переворота на Украине в 2014 году Служба безопасности Украины стала наплевательски относиться к закону, рассказал РИА Новости экс-сотрудник ведомства... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:42
2022-06-03T14:42
в мире
украина
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. После переворота на Украине в 2014 году Служба безопасности Украины стала наплевательски относиться к закону, рассказал РИА Новости экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров."Служба безопасности Украины до 2014 года действовала в рамках законодательства. После переворота в 2014 году нормой для СБУ стало наплевательски относиться к закону - и применение досудебных расправ, и незаконных методов дознания. Во многом это в деятельность СБУ привнесли западные кураторы", - сказал Прозоров.
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в мире, украина, служба безопасности украины
14:42 03.06.2022
 
Эксперт: СБУ стала пренебрегать законом после государственного переворота

Экс-сотрудник Прозоров: после переворота на Украине в 2014 году СБУ пренебрегает законом

© Фото : Служба безопасности УкраиныНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Нашивка СБУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. После переворота на Украине в 2014 году Служба безопасности Украины стала наплевательски относиться к закону, рассказал РИА Новости экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.
"Служба безопасности Украины до 2014 года действовала в рамках законодательства. После переворота в 2014 году нормой для СБУ стало наплевательски относиться к закону - и применение досудебных расправ, и незаконных методов дознания. Во многом это в деятельность СБУ привнесли западные кураторы", - сказал Прозоров.
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