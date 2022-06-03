https://ria.ru/20220603/ukraina-1792892086.html

Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.06.2022

Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области - точно также, как они это делали последние восемь... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:00

2022-06-03T14:00

2022-06-03T16:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

донбасс

россия

в мире

вооруженные силы украины

сша

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ХЕРСОН, 3 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области - точно также, как они это делали последние восемь лет в Донбассе, заявил РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер."Мы были в одном из населенных пунктов в области. Там у людей тяжелая ситуация. Они живут под украинскими ракетными обстрелами последний месяц. Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Еще один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета. Такую же тактику я наблюдал последние восемь лет на Донбассе, теперь они это делают здесь", - рассказал Ланкастер.Иностранный журналист также поделился впечатлениями от знакомства с семьей с восемью детьми. По его словам, они живут через дорогу от места, где погибли трое их соседей."Они сказали, что рады приходу России, и уезжать они не планируют. Так как, кроме этого дома, у них ничего нет. Он тоже пострадал от обстрелов. Это бесчеловечно, они же не военные - это многодетная семья", - добавил Ланкастер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

украина

донбасс

россия

сша

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"Обстреливают жилые дома" – журналист США о тактике украинских военных Обстреливают жилые дома – журналист США о тактике украинских военных 2022-06-03T14:00 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, донбасс, россия, в мире, вооруженные силы украины, сша