https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html

Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно

Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:34

2022-06-03T13:34

2022-06-03T13:34

экономика

сша

украина

в мире

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/43/1019144337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63d92f363c043efb25ca1103cc163636.jpg

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев."Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело", - сказал президент, его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко напомнил, что США планируют вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна в обмен на вооружение.Ранее глава белорусского государства заявил, что Минск готов помочь вывезти украинское зерно через белорусскую территорию, но должны быть компромиссы.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

сша

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко