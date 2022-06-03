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Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 03.06.2022
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Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:34
2022-06-03T13:34
экономика
сша
украина
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев."Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело", - сказал президент, его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко напомнил, что США планируют вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна в обмен на вооружение.Ранее глава белорусского государства заявил, что Минск готов помочь вывезти украинское зерно через белорусскую территорию, но должны быть компромиссы.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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экономика, сша, украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко
13:34 03.06.2022
 
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно

Лукашенко: США хотят вывезти с Украины зерно, забрать у ее жителей последний кусок хлеба

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев.
"Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело", - сказал президент, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко напомнил, что США планируют вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна в обмен на вооружение.
Ранее глава белорусского государства заявил, что Минск готов помочь вывезти украинское зерно через белорусскую территорию, но должны быть компромиссы.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Запад оставит Украину без хлеба. На что Киев променял зерно
 
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