https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:34
2022-06-03T13:34
2022-06-03T13:34
экономика
сша
украина
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят вывезти с Украины зерно, тем самым обобрав украинцев."Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело", - сказал президент, его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко напомнил, что США планируют вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна в обмен на вооружение.Ранее глава белорусского государства заявил, что Минск готов помочь вывезти украинское зерно через белорусскую территорию, но должны быть компромиссы.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко рассказал, зачем США хотят вывезти с Украины зерно
Лукашенко: США хотят вывезти с Украины зерно, забрать у ее жителей последний кусок хлеба