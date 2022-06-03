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В США раскрыли неприятную правду для Украины - РИА Новости, 03.06.2022
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В США раскрыли неприятную правду для Украины
В США раскрыли неприятную правду для Украины - РИА Новости, 03.06.2022
В США раскрыли неприятную правду для Украины
Победа Украины в нынешнем конфликте не может рассматриваться как реалистичный результат, поскольку сейчас должно быть очевидно, что это невозможно, пишет... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:35
2022-06-03T15:15
в мире
нато
украина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Победа Украины в нынешнем конфликте не может рассматриваться как реалистичный результат, поскольку сейчас должно быть очевидно, что это невозможно, пишет профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill. По его мнению, у Киева нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. В отличие от севера страны, эти территории занимают центральное место в интересах России и ее военные просто так не оставят их.Кроме того, отмечает автор, ВСУ несут ужасные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина. Когда такой сценарий неизбежно осуществится, он станет поражением для Киева, но удовлетворит основное и фундаментальное геополитическое желание Москвы: нейтрализация Украины вне геополитической сферы Североатлантического альянса и геоэкономической орбиты Евросоюза, подытожил профессор.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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в мире, нато, украина, киев, москва, россия, сша
12:35 03.06.2022 (обновлено: 15:15 03.06.2022)
 
В США раскрыли неприятную правду для Украины

Американский профессор Лэтэм заявил, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Победа Украины в нынешнем конфликте не может рассматриваться как реалистичный результат, поскольку сейчас должно быть очевидно, что это невозможно, пишет профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill.

По его мнению, у Киева нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. В отличие от севера страны, эти территории занимают центральное место в интересах России и ее военные просто так не оставят их.
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Кроме того, отмечает автор, ВСУ несут ужасные потери и слабеют с каждым днем, поэтому существует только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина. Когда такой сценарий неизбежно осуществится, он станет поражением для Киева, но удовлетворит основное и фундаментальное геополитическое желание Москвы: нейтрализация Украины вне геополитической сферы Североатлантического альянса и геоэкономической орбиты Евросоюза, подытожил профессор.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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