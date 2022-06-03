https://ria.ru/20220603/ukraina-1792845772.html

МИД обвинил Украину в применении американского оружия против мирных жителей

МИД обвинил Украину в применении американского оружия против мирных жителей - РИА Новости, 03.06.2022

МИД обвинил Украину в применении американского оружия против мирных жителей

Украинские военные применяют поставляемые из США вооружения против гражданского населения, Вашингтон обязан ответить, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:13

2022-06-03T12:13

2022-06-03T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

сша

вашингтон (штат)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные применяют поставляемые из США вооружения против гражданского населения, Вашингтон обязан ответить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь украинские неонацисты активно применяют это самое поставляемое Соединёнными Штатами и под нажимом США оружие против гражданского населения. И не считаются с жизнями мирных жителей, и что самое страшное - детей и подростков. Более того, удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она подчеркнула, что это "реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/otvet-1792771289.html

россия

сша

вашингтон (штат)

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова