https://ria.ru/20220603/ukraina-1792835755.html

Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками

Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками - РИА Новости, 03.06.2022

Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками

Украинские власти при финансовой поддержке Великобритании сняли в Николаевской области фейк о бое ВСУ с якобы численно превосходящими российскими войсками,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:52

2022-06-03T11:52

2022-06-03T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

великобритания

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские власти при финансовой поддержке Великобритании сняли в Николаевской области фейк о бое ВСУ с якобы численно превосходящими российскими войсками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе "киевским режимом <...> организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий".Они проходили 28 мая у населенного пункта Мешковка Николаевской области. Еще одной целью стала демонстрация "высокой эффективности" применения украинскими военными вооружений, поставленных с Запада. "Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими", — рассказал Конашенков.Роли "противников" украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, за отсутствием трофейной российской техники "условный противник" в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах, уточнил генерал.Конашенков отметил, что "следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. В них "простые украинцы" будут обвинять Россию в намеренных обстрелах гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)