https://ria.ru/20220603/ukraina-1792835755.html
Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками
Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками - РИА Новости, 03.06.2022
Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками
Украинские власти при финансовой поддержке Великобритании сняли в Николаевской области фейк о бое ВСУ с якобы численно превосходящими российскими войсками,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:52
2022-06-03T11:52
2022-06-03T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские власти при финансовой поддержке Великобритании сняли в Николаевской области фейк о бое ВСУ с якобы численно превосходящими российскими войсками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, на фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов в Донбассе "киевским режимом <...> организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий".Они проходили 28 мая у населенного пункта Мешковка Николаевской области. Еще одной целью стала демонстрация "высокой эффективности" применения украинскими военными вооружений, поставленных с Запада. "Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими", — рассказал Конашенков.Роли "противников" украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, за отсутствием трофейной российской техники "условный противник" в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах, уточнил генерал.Конашенков отметил, что "следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. В них "простые украинцы" будут обвинять Россию в намеренных обстрелах гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/feyk-1784917181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:52 03.06.2022 (обновлено: 18:04 03.06.2022)
Киев при поддержке Лондона снял фейк о бое с российскими войсками
Минобороны: Киев при поддержке Лондона снял фейк о высокой эффективности западного оружия
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинские власти при финансовой поддержке Великобритании сняли в Николаевской области фейк о бое ВСУ с якобы численно превосходящими российскими войсками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, на фоне политической катастрофы Киева
в Мариуполе
и военных провалов в Донбассе
"киевским режимом <...> организованы съемки "духоподъемных" видеосюжетов для западной и украинской аудиторий".
Они проходили 28 мая у населенного пункта Мешковка Николаевской области
. Еще одной целью стала демонстрация "высокой эффективности" применения украинскими военными вооружений, поставленных с Запада.
"Для придания будущей картине большего драматизма по настоянию британских кураторов на съемочной площадке была создана "реконструкция" никогда не существовавшего "боя" украинских нацистов с превосходящими по численности "российскими военнослужащими", — рассказал Конашенков.
Роли "противников" украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили надевшие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, за отсутствием трофейной российской техники "условный противник" в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах, уточнил генерал.
Конашенков отметил, что "следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. В них "простые украинцы" будут обвинять Россию в намеренных обстрелах гражданской инфраструктуры.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.